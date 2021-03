Nuovo Dpcm | venerdì decreto legge per stretta A Pasqua probabile zona rossa nei festivi e pre festivi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Si è conclusa la riunione della cabina di regia del Governo, che si riunirà per valutare le ulteriori misure anti-Covid da mettere in campo alla luce delle ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prima di confrontarsi domani con le Regioni e gli Enti locali. L'articolo .

... poi ne ha respinto un altro, scrivendo che ilprovvedimento di Emiliano era 'meglio motivato'... ad eccezione degli esercizi di cui all'articolo 27 comma 5 del2 marzo 2021. Resta fermo il ......tenutasi a palazzo Chigi E' passato esattamente un anno da quando in Italia fu emanato ilche ... Nel pomeriggio si è infatti tenuto unincontro a Palazzo Chigi, in cui oltre al Presidente ...10 marzo 2021"Servono nuove misure, nuove regole. Il virus corre più velocemente con la variante inglese del covid". Roberto Speranza, ministro della Salute, preannuncia la nuova ...Tavoli, vertici e incontri in presenza e a distanza si susseguono giorno dopo giorno, ma oggi è apparso chiaro che il premier Mario Draghi varerà le eventuali modifiche alle misure di contenimento del ...