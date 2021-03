Nuovo Dpcm | spostamenti | coprifuoco e ristoranti Cosa può cambiare? Oggi si decide

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Coronavirus continua la sua corsa: le varianti si diffondono velocemente e i contagi aumentano. Così come la pressione negli ospedali. Per questo, le restrizioni in vigore non bastano più. E ormai ...

RIAPERTURE CINEMA Il ' mini - lockdown ' per i weekend in arrivo rimette anche in discussione la possibilità di riaprire cinema e teatri a paritre dal prossimo 27 marzo come stabilito dalin ...APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Lockdown nazionale,. Chiusure, weekend, bar: sabato si... IL LOCKDOWN Lockdown e, le modifiche richieste dal Cts: 'Chiusure nei... IL LOCKDOWN Lockdown a ...Una stretta alle regole nelle Regioni o nelle aree dove è più forte la circolazione del virus è imminente. Restrizioni ancor più drastiche nelle zone rosse, ma il ...Col nuovo dpcm bar e ristoranti chiusi nel weekend. Questa l'indicazione del Comitato tecnico scientifico per fermare l'ondata ...