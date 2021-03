Nuovo dpcm anti - Covid | Cabina di regia convocata alle 17 Gli esperti | no a un lockdown nazionale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Quando arriver il novo? Il governo sta valutando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma una decisione su nuove chiusure non al momento sul tavolo e non attesa "ad ...

Advertising

Corriere : ?? Si chiude già dal prossimo weekend - Corriere : ?? Italia chiusa nei weekend (già dal prossimo) - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - ivanacristofane : RT @Mirith_: Qualcuno che ragiona! Pierpaolo Sileri/ “Lockdown generale nel nuovo Dpcm non serve, la penso come Salvini” - 0Zedda : RT @vito_perrino: L'entro maggio vaccinati tutti si è spostato già a settembre . Poi ci saranno di nuovo le chiusure , i dpcm e nel '22 il… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

il Resto del Carlino

Quando arriver il novo? Il governo sta valutando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma una decisione su nuove chiusure non al momento sul tavolo e non attesa "ad horas". E quanto ...Cna Benessere e Sanità di Bologna ritiene sbagliata la scelta fatta nell'ultimodi escludere i servizi alla persona (acconciatura, estetica e similari) dalla possibilità di ...nascita di...Il nuovo DPCM emanato dal Governo Draghi potrebbe subire delle modifiche dopo la riunione di ieri del Cts che ha disegnato un quadro piuttosto desolante rispetto all’attuale situazione legata al Coron ...“Ogni giorno ha la sua pena” è il detto popolare che spesso, in questi mesi di pandemia, il Presidente del Veneto Luca Zaia recita in avvio di conferenza stampa e lo avrebbe certamente fatto anche ogg ...