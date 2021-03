Nuove Radici World | ribaltare gli stereotipi per raccontare le nuove generazioni italiane con background migratorio

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 10 marzo 2021) In occasione della MILANO DIGITAL WEEK,e Vitality Onlus organizzano l’evento Wireless Connections Undigital Event, che si terrà in streaming il 19 marzo, dalle 14.30 alle 17.00 Come si possono rigenerare le comunità urbane in modo equo, sostenibile e innovativo? Per rispondere a questa domanda, in occasione della manifestazione dedicata all’evoluzione promossa dal Comune di Milano, il direttore diCristina Giudici, insieme a Paolo Spiga di Obio e Franca De Lucia di Djeliso lanceranno una sfida delle idee al pubblico, chiedendo commenti e suggerimenti, raccontando al tempo stesso opportunità epotenzialità legate al territorio, digitali e trasformative. Si potrà partecipare in ...