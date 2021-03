Nuova truffa sms, rubano 19mila euro a una donna: come difendersi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuova truffa sms. Una donna è stata derubata di ben 19mila euro. Ecco cosa sapere e come difendersi dai cybercriminali. La sfortunata protagonista, nonché vittima della truffa è stata una signora della Valtellina. La donna era totalmente inconsapevole di ciò che stava accadendo ed è caduta nel tranello dei truffatori. Ben 19mila euro in meno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021)sms. Unaè stata derubata di ben. Ecco cosa sapere edai cybercriminali. La sfortunata protagonista, nonché vittima dellaè stata una signora della Valtellina. Laera totalmente inconsapevole di ciò che stava accadendo ed è caduta nel tranello deitori. Benin meno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nuova truffa via sms: signora clicca un link e si ritrova con 19 mila euro in meno sul conto corrente Corriere della Sera PORDENONE Nuovo rinvio a giudice per l'avvocato Daniel Polo Pardise. PROCESSIPORDENONE Nuovo rinvio a giudice per l'avvocato Daniel Polo Pardise. Era coimputato per la bancarotta della Cogeta Srl, società con sede a Roma che nel 2018 aveva tentato la strada ...

