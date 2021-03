Nuova stretta | lockdown nel weekend e coprifuoco anticipato | le novità

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Nunziati La terza ondata spaventa l’Italia. Prima di essere costretti a ricorrere alnazionale, il governo Draghi è disposto a rivedere il Dpcm entrato in vigore il 6 marzo. Nelle prossime ore si riunirà la cabina di regia per cambiarne, almeno in parte, le misure. Le richieste del Cts per modificare il Dpcm Secondo quanto ha riferito l’Ansa a riunione conclusa, il Cts ha avanzato alcune richieste: rafforzare le restrizioni nelle fasce gialle, imporre chiusure neisimilmente a quanto accaduto durante le vacanze di Natale, limitare al massimo gli spostamenti nelle zone rosse dove le varianti sono maggiormente diffuse, e potenziare il contact tracing. Vaccinare più persone e più velocemente possibile Mancano i vaccini ma tra le altre richieste, il Cts ha sottolineato l’importanza di estendere la campagna vaccinale ...

Advertising

petergomezblog : Covid, in arrivo una nuova stretta? - petergomezblog : Coronavirus, governo verso la nuova stretta: oggi il vertice di maggioranza con il Cts - Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - ConsumForum : RT @ItaliaOggi: Verso la nuova stretta anti Covid. Lockdown nel fine settimana. Governo a lavoro - ottopagine : COVID LIVE| Verso nuova stretta nel week end -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova stretta

QuiFinanza

Altraper bar e ristoranti Gli scienziati spingono verso una. "L'epidemia ha cambiato passo perché si è allargata ai bambini. Le vaccinazioni sono in ritardo , i contagi in ...Il Cts ha parlato: le misure in atto, secondo gli esperti, non sono sufficienti a fronteggiare la morsa del Covid. Sembrerebbe quindi necessaria una, con ulteriori limitazioni che toccherebbero anche le regioni in fascia gialla, l'istituzione di una zona rossa (o arancione) nazionale nei weekend - su modello di quanto fatto durante ...Aggiornamento del Servizio Sanità della Regione, contagi per il 18,8% del percorso nuove diagnosi ANCONA, 10 marzo 2021 – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore ...La terza ondata spaventa l'Italia. Prima di essere costretti a ricorrere al lockdown nazionale, il governo Draghi è disposto a rivedere il Dpcm entrato in ...