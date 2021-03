Notte da sogno all'Hotel du Palais di Biarritz, in Francia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Napoleone III e l'imperatrice Eugenia trascorrevano qui le estati, cullati dalla brezza oceanica, e così Biarritz divenne la capitale delle vacanze in Francia fino agli anni Cinquanta. Mi trovo da tre giorni in questa splendida località balneare della costa atlantica francese. Negli ultimi decenni è diventata famosa a livello internazionale tra gli amanti del surf per le sue immense onde, fra le migliori del mondo da cavalcare. Passeggiare la mattina presto o verso sera sulla sconfinata battigia, tipica di questa parte della costa, è un'esperienza unica. I pensieri corrono liberi mentre si respira il profumo del mare. Questo angolo di paradiso è situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione dell'Aquitania, e fa parte, da sempre, del Paese Basco francese. Il suo nome in lingua basca è Miarritze. La punta (cap) Saint-Martin, dominata dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Napoleone III e l'imperatrice Eugenia trascorrevano qui le estati, cullati dalla brezza oceanica, e cosìdivenne la capitale delle vacanze infino agli anni Cinquanta. Mi trovo da tre giorni in questa splendida località balneare della costa atlantica francese. Negli ultimi decenni è diventata famosa a livello internazionale tra gli amanti del surf per le sue immense onde, fra le migliori del mondo da cavalcare. Passeggiare la mattina presto o verso sera sulla sconfinata battigia, tipica di questa parte della costa, è un'esperienza unica. I pensieri corrono liberi mentre si respira il profumo del mare. Questo angolo di paradiso è situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione dell'Aquitania, e fa parte, da sempre, del Paese Basco francese. Il suo nome in lingua basca è Miarritze. La punta (cap) Saint-Martin, dominata dal ...

