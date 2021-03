«Non ti vergogni?» La Taverna umiliata sui vaccini da Roncone a “L’aria che tira” (video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Polemico ‘botta e risposta’ a ‘L’aria che tira‘ su La7, protagonisti il giornalista del ‘Corriere della sera’ Fabrizio Roncone e la parlamentare cinquestelle Paola Taverna. Come non rinfacciare alla Taverna la sua incoerenza in fatto di vaccini? Da posizioni no vax passata agli appelli alla vaccinazione contro il Covid è tanta roba. Dall’altro lato la grillina ha ribaltato la questione con l’accusa di strumentalizzare le posizioni del M5s da parte della stampa. “Si vergogni lei”. Roncone alla Taverna: “Lei era accanita no-vax” Il giornalista è andato giù duro: “Mi chiedevo se provi un poco di vergogna nel ricordare le parole che lei usava nei confronti dei vaccini da accanita sostenitrice No Vax: ha cambiato idea? Lei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Polemico ‘botta e risposta’ a ‘che‘ su La7, protagonisti il giornalista del ‘Corriere della sera’ Fabrizioe la parlamentare cinquestelle Paola. Come non rinfacciare allala sua incoerenza in fatto di? Da posizioni no vax passata agli appelli alla vaccinazione contro il Covid è tanta roba. Dall’altro lato la grillina ha ribaltato la questione con l’accusa di strumentalizzare le posizioni del M5s da parte della stampa. “Silei”.alla: “Lei era accanita no-vax” Il giornalista è andato giù duro: “Mi chiedevo se provi un poco di vergogna nel ricordare le parole che lei usava nei confronti deida accanita sostenitrice No Vax: ha cambiato idea? Lei ...

Advertising

AlaskaSpines : @Dario_Donato Quindi picchiare forte i propri bambini è giusto? Hai qualche preferenza su la parte da colpire? Ma non ti vergogni? - paolostella2 : @pisto_gol Caro Pistocchi, la sua maleducazione in alcune risposte è veramente imbarazzante. Lei scrive da tifoso c… - lali55950761 : @GiusyLally Ma onestamente non ti vergogni a scrivere certe cose? Io so quello che ho fatto è quello che continuo a… - bellambriana__ : Osservate bene questa signora. Una signora adulta e quindi non una ragazzina che “mette in guardia” una donna da un… - PanzerUberAlles : @UmbeP si ma non ti dico mia mamma, mi vede zoppicare... ma non ti vergogni alla tua età ?? mio papà invece vabè fa… -