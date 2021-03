Noleggiare monopattino elettrico | come fare | a lungo termine e con le app

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Eccoun, se non ci si può permettere di comprarlo, anche ae con le app migliori per farlo. Ilè diventato ormai un mezzo di trasporto usato da moltissime persone, soprattutto in città, perché permette di evitare il traffico grazie alla sua versatilità e ha l’ulteriore vantaggi di occupare poco spazio (quindi si può trasportare in maniera relativamente facile, abbinato anche all’uso dei mezzi pubblici). Utili per lo spostamento green e sostenibile, in questi anni hanno preso piede servizi di sharing di monopattini, ma da poco tempo è anche possibile noleggiarli nelperiodo, grazie ad aziende all’avanguardia. Ecco...