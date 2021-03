No all’attenuante della “tempesta emotiva” | condannato a 30 anni l’assassino di Olga Matei

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 10 marzo 2021) . Dopo più di quattrodal terribile omicidio è giunta la condanna definitiva a 30perdi, l’allora fidanzato Michele Castaldo che nel 2016 strangolò la donna a Riccione. Nessun attenuante per l’uomo per nella prima sentenza d’appello ha visto la pena ridursi a 16per una “soverchiante” causata dal suo vissuto: sentenza aspramente criticata che aveva portato a un appello bis. Condanna definitiva a 30di carcere per Michele Castaldo, l’uomo che ha ucciso, strangolandola, la donna con cui aveva una relazione,: la quinta sezione penaleCassazione nell’udienza tenutasi ieri pomeriggio ha infatti dichiarato ...