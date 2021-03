Nissan Z Proto | debutto…virtuale per la nuova sportiva

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Buone notizie per gli appassionati delle auto sportive giapponesi. Laè disponibile! No, non nelle concessionarie, ma nel mondo virtuale. In questi giorni, la vettura concept che a breve sostituirà la vetusta 370 Z è apparsa nel videogioco Project Cars 3, uno dei simulatori di guida più apprezzati del mondo ludico. La

Il videogame 'Project Cars 3' sviluppato da Slightly Mad Studios ed edito da Bandai Namco Entertainment include anche la, la Quanto alla potenza, sono quasi 50 i cavalli in più ...Inoltre, la 2021farà la sua prima apparizione in un videogioco. Tutte e quattro le vetture saranno disponibili insieme ai rispettivi kit di conversione in auto da gara. Il "Power Pack"...Buone notizie per gli appassionati delle auto sportive giapponesi. La Nissan Z Proto è disponibile! No, non nelle concessionarie, ma nel mondo virtuale. In questi giorni, la vettura concept che a ...Nel simulatore di guida "Project Cars 3" l'auto pesa 1.475 kg e ha un motore da 444 CV: numeri che la rendono più potente e leggera della Toyota Supra ...