New York, ancora guai per il governatore Cuomo: spunta una sesta accusatrice per molestie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’altra donna esce allo scoperto e accusa Andrew Cuomo di molestie. Si tratta di una dipendente dello staff del governatore di New York. NEW York – Il governatore Andrew Cuomo rischia seriamente di finire alla sbarra. Da quando Charlotte Bennett ha puntato il dito contro il 63enne del Queens, le accuse di molestie sessuali e di comportamento inappropriato sono aumentate. Una sesta presunta vittima Secondo quanto riferiscono i media americani, infatti, una sesta donna è uscita allo scoperto per denunciare Andrew Cuomo. Si tratta di una dipendente dello staff del gabinetto del governatore, la quale ha dichiarato di essere stata toccata in modo inappropriato lo scorso anno ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’altra donna esce allo scoperto e accusa Andrewdi. Si tratta di una dipendente dello staff deldi New. NEW– IlAndrewrischia seriamente di finire alla sbarra. Da quando Charlotte Bennett ha puntato il dito contro il 63enne del Queens, le accuse disessuali e di comportamento inappropriato sono aumentate. Unapresunta vittima Secondo quanto riferiscono i media americani, infatti, unadonna è uscita allo scoperto per denunciare Andrew. Si tratta di una dipendente dello staff del gabinetto del, la quale ha dichiarato di essere stata toccata in modo inappropriato lo scorso anno ...

