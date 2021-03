Nevica ancora e nessun ristoro | stagione invernale in archivio Si pensa già all' estate

(Di mercoledì 10 marzo 2021) FRONTONE - E' tornata la neve sul monte Catria: qualche centimetro e temperature in picchiata. Come ormai da diverse settimane è tutto chiuso, ma i gestori quotidianamente salgono in quota per lavori ...

Advertising

ZorzisWife : Domani nevica che è un piacere, ancora non ci credo che Sanremo è finito IN ORARIO e COSÌ PRESTO Follia #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Nevica ancora

Corriere Adriatico

FRONTONE - E' tornata la neve sul monte Catria: qualche centimetro e temperature in picchiata. Come ormai da diverse settimane è tutto chiuso, ma i gestori quotidianamente salgono in quota per lavori ...Nel frattempoanche copiosamente in Appennino , con fiocchi che si sono spinti sin sotto gli 800m su quello reatino; neve anche a Filettino, a 1000m. Forti rovesci anche sul Casertano, con ...FRONTONE - E’ tornata la neve sul monte Catria: qualche centimetro e temperature in picchiata. Come ormai da diverse settimane è tutto chiuso, ma i gestori quotidianamente ...Meteo Italia: situazione prevista nelle prossime ore. AGGIORNAMENTO - La perturbazione sta indugiando su parte del Centrosud, molto lenta nel suo incedere verso levante a causa de ...