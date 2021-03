Nessun cambio di passo. Con Draghi è arrivato il Governo dei peggiori. Parla il politologo, Marco Revelli: “Conte era l’intruso di cui liberarsi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Marco Revelli, politologo e ordinario all’Università del Piemonte Orientale, questo è davvero il Governo dei migliori? “Se lo guardiamo dall’ultimo atto della sua costituzione, ovvero la squadra dei viceministri e dei sottosegretari, lo definirei una kakistocrazia, ovvero il Governo dei peggiori perché il personale politico, nella maggior parte dei casi, è di basso profilo”. E come giudica i suoi primi atti? “Paghiamo più di due mesi di paralisi politica per la crisi aperta da Renzi. Non ci siamo ancora ripresi e l’impressione è che non sia arrivato il salvatore con la bacchetta magica a risolvere i problemi che, anzi, rimangono. E il silenzio di Draghi, presentato come un merito dai soliti violini di spalla, è un ulteriore problema. Non è corretto non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021)e ordinario all’Università del Piemonte Orientale, questo è davvero ildei migliori? “Se lo guardiamo dall’ultimo atto della sua costituzione, ovvero la squadra dei viceministri e dei sottosegretari, lo definirei una kakistocrazia, ovvero ildeiperché il personale politico, nella maggior parte dei casi, è di basso profilo”. E come giudica i suoi primi atti? “Paghiamo più di due mesi di paralisi politica per la crisi aperta da Renzi. Non ci siamo ancora ripresi e l’impressione è che non siail salvatore con la bacchetta magica a risolvere i problemi che, anzi, rimangono. E il silenzio di, presentato come un merito dai soliti violini di spalla, è un ulteriore problema. Non è corretto non ...

