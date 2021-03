Nella città di Giarre dove l’Etna non dà tregua da settimane: “Sei chili di cenere per ogni metro quadrato, mai vista una caduta così” – Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una caduta di cenere e lapilli di questa portata molti nemmeno la ricordano. Passati alcuni giorni dall’eruzione dell’Etna di domenica mattina, i Comuni pedemontani devono fare i conti con la pulizia straordinaria di strade e tetti. Tra le zone maggiormente colpite dall’emergenza c’è Giarre con i suoi quasi 28mila residenti. “Ci sono sei chilogrammi di cenere per ogni metro quadrato – spiega al fattoquotidiano.it il sindaco Angelo D’Anna – In base ai nostri calcoli, in circa 45 minuti è caduto un quantitativo di materiale equiparabile alla raccolta dei rifiuti che facciamo in un anno”. Per pulire le strade principali, l’amministrazione ha dovuto fare ricorso a incarichi di somma urgenza, affidandosi a diverse ditte private che mettono a disposizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unadie lapilli di questa portata molti nemmeno la ricordano. Passati alcuni giorni dall’eruzione deldi domenica mattina, i Comuni pedemontani devono fare i conti con la pulizia straordinaria di strade e tetti. Tra le zone maggiormente colpite dall’emergenza c’ècon i suoi quasi 28mila residenti. “Ci sono sei chilogrammi diper– spiega al fattoquotidiano.it il sindaco Angelo D’Anna – In base ai nostri calcoli, in circa 45 minuti è caduto un quantitativo di materiale equiparabile alla raccolta dei rifiuti che facciamo in un anno”. Per pulire le strade principali, l’amministrazione ha dovuto fare ricorso a incarichi di somma urgenza, affidandosi a diverse ditte private che mettono a disposizione ...

