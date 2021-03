Nel Texas d’Italia tira una brutta aria per gli impatti ambientali dell’estrazione petrolifera

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 11 marzo 2021) La Basilicata, il «», dove si trova il giacimento di petrolio su terra ferma più ricco d’Europa, ha da oltre 30 anni un rapporto a dir poco controverso con l’oro nero. Se royalties e posti di lavoro sono una sorta di manna dal cielo per le istituzioni, non mancano le preoccupazioni suglie sulla salute. Un recentissimo rapporto congiunto realizzato dalle Ong Source International e Re:Common sembrano confermare che in Val d’Agri, l’epicentro dello sfruttamento petrolifero lucano, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.