NBA: Meyers Leonard sospeso dai Miami Heat per insulto antisemita in una diretta Twitch (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un'autentica bufera si abbatte su Meyers Leonard. Il centro dei Miami Heat, infatti, è stato sospeso dalla sua stessa franchigia a causa di un insulto antisemita molto pesante utilizzato durante una diretta su Twitch, dove era impegnato in una sessione di gioco di Call of Duty dal vivo. Leonard, classe 1992, si è in particolare espresso con termini già di loro irriferibili, aggiungendoci la parola "kike", che nel contesto ebraico è particolarmente offensiva perché ricorda il tempo in cui gli ebrei immigrati negli Stati Uniti, alla richiesta di firmare con una X sui documenti, si rifiutavano: ricordava loro la croce cristiana. Per questo sceglievano invece di usare un cerchio, "kikel" in yiddish, da cui "kike" che venne ...

