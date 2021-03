NBA, epiteti antisemiti su Twitch: Meyers Leonard fermato dagli Heat (Di mercoledì 10 marzo 2021) Twitch fatale per Meyers Leonard: “I Miami Heat condannano con veemenza quanto accaduto”. La NBA vuole vederci chiaro e apre un’indagine sul giocatore Meyers Leonard l’ha fatta grossa, non sul parquet ma sul suo canale Twitch. Il lungo in forza ai Miami Heat è sicuramente uno dei giocatori più attivi sulla popolare piattaforma di proprietà di Amazon, ma questa volta si è reso protagonista di uno scivolone che, visto il codice etico dell’NBA, gli costerà caro. Durante una partita a Call of Duty, famoso videogioco di guerra di Activision, e davanti a migliaia di spettatori collegati, si è fatto scappare la parole “kike” che nello slang americano rappresenta un epiteto estremamente offensivo nei confronti degli ebrei. L’episodio rimbalzato ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021)fatale per: “I Miamicondannano con veemenza quanto accaduto”. La NBA vuole vederci chiaro e apre un’indagine sul giocatorel’ha fatta grossa, non sul parquet ma sul suo canale. Il lungo in forza ai Miamiè sicuramente uno dei giocatori più attivi sulla popolare piattaforma di proprietà di Amazon, ma questa volta si è reso protagonista di uno scivolone che, visto il codice etico dell’NBA, gli costerà caro. Durante una partita a Call of Duty, famoso videogioco di guerra di Activision, e davanti a migliaia di spettatori collegati, si è fatto scappare la parole “kike” che nello slang americano rappresenta un epiteto estremamente offensivo nei confronti degli ebrei. L’episodio rimbalzato ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, Meyers Leonard usa epiteti anti-semiti mentre gioca in streaming: fermato dagli Heat #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA, Meyers Leonard usa epiteti anti-semiti mentre gioca in streaming: fermato dagli Heat #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : NBA, Meyers Leonard usa epiteti anti-semiti mentre gioca in streaming: fermato dagli Heat: Il giocatore dei Miami H… -