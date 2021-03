Natalie Porman e Lupita Nyong' o star della serie Lady in the Lake

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Apple TV+ ha annunciato la produzionein theconi premi OscarPortman e'O. Le due attrici premio OscarPortman e'O saranno le protagoniste diin the, una nuovalimitata che verrà prodotta per Apple TV+. Il progetto è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Laura Lippman e l'autrice farà parte del teamproduzione. A occuparsiregia esceneggiatura, in collaborazione con Dre Ryan, sarà Alma Har'el, filmmaker che ha conquistato l'attenzionecritica e del pubblico con il ...

Advertising

zazoomblog : Natalie Porman e Lupita Nyongo star della serie Lady in the Lake - #Natalie #Porman #Lupita #Nyongo -

Ultime Notizie dalla rete : Natalie Porman

Movieplayer.it

Apple TV+ ha annunciato la produzione della serie Lady in the Lake con star i premi Oscar Natalie Portman e Lupita Nyong'O. Le due attrici premio Oscar Natalie Portman e Lupita Nyong'O saranno le prot ...Lady In The Lake: Natalie Portman e Lupita Nyong’o nella serie limitata Apple. Ecco di che cosa parla il progetto.