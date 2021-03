Napoli | Valente Pd | “De Magistris antepone destino personale al bene della città

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 marzo 2021) NAPOLI – “Napoli sta vivendo una lenta agonia che non si merita e che tutte le forze politiche che in città si candidano a costruire una alternativa alla stagione di de Magistris hanno il dovere politico di fermare. Lo stato della città lo impone e non da oggi. La data delle elezioni amministrative si è allontanata e non è possibile andare avanti così per tanti mesi. Occorre invece un gesto di responsabilità per liberare la città dalla pessima gestione di de Magistris e iniziare finalmente a rispondere ai problemi della città”. Così in una nota la senatrice dem Valeria Valente.