Napoli, sopralluogo a porte chiuse nella stazione Duomo: la metro aprirà in estate (Di mercoledì 10 marzo 2021) sopralluogo a porte chiuse nella stazione Duomo. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, accompagnato dal vicesindaco Carmine Piscopo ha fatto visita al cantiere di piazza Nicola Amore. Napoli, sopralluogo a porte chiuso nella stazione Duomo: la metro aprirà in estate La stazione metropolitana, realizzata dall'architetto Massimiliano Fuksas, entrerà in funzione a luglio, dopo ben L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

