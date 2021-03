Napoli, rissa tra clochard in Galleria: i passanti se la ridono senza vergogna (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Galleria Umberto I di Napoli, rissa tra clochard, uno dei contendenti prende un pugno e sviene tra le risate di chi assiste e li riprende. Borrelli e Simioli : ”Un episodio di violenza che diventa momento di ilarità, che tristezza. La situazione senzatetto va risolta, devono essere accuditi in strutture adeguate.” Una rissa tra clochard, tra le risate degli astanti tra cui dei ragazzini, che culmina con la perdita dei sensi di uno dei 2 contenenti dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto. L’episodio, avvenuto all’interno della Galleria Umberto I di Napoli è stato segnalato dai cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Queste le sue ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUmberto I ditra, uno dei contendenti prende un pugno e sviene tra le risate di chi assiste e li riprende. Borrelli e Simioli : ”Un episodio di violenza che diventa momento di ilarità, che tristezza. La situazionetetto va risolta, devono essere accuditi in strutture adeguate.” Unatra, tra le risate degli astanti tra cui dei ragazzini, che culmina con la perdita dei sensi di uno dei 2 contenenti dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto. L’episodio, avvenuto all’interno dellaUmberto I diè stato segnalato dai cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Queste le sue ...

