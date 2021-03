Napoli, report allenamento: lavoro personalizzato per Lozano e Petagna (Di mercoledì 10 marzo 2021) La SSC Napoli ha comunicato il report della seduta di allenamento della squadra azzurra. Nella giornata di oggi il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021) La SSCha comunicato ildella seduta didella squadra azzurra. Nella giornata di oggi ilha ripreso gli allenamenti dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TuttoFanta : ??Report #NAPOLI: ?#Lozano parzialmente in gruppo. ?Terapie per #Petagna. ?? - neifatti : Ssc Napoli, il report dell’allenamento - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Lozano parzialmente in gruppo - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SSC Napoli, il report ufficiale: Prima parte in gruppo per Lozano.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Lozano in parte in gruppo, personalizzato per Petagna, il report -