Napoli: figurina Panini extra per 100 gol Insigne (Di mercoledì 10 marzo 2021) Queste otto figurine saranno disponibili in omaggio sabato prossimo 13 marzo, in una speciale bustina abbinata a "Sportweek" e 'La Gazzetta dello Sport'. Si tratta della seconda uscita di figurine ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Queste otto figurine saranno disponibili in omaggio sabato prossimo 13 marzo, in una speciale bustina abbinata a "Sportweek" e 'La Gazzetta dello Sport'. Si tratta della seconda uscita di figurine ...

Advertising

Olimpia07522322 : RT @RaffaeleDeSa: #Napoli - Figurina Panini speciale per i 100 goal di #Insigne! ?? - vvlnapoli : Lorenzo Insigne e i suoi 100 gol in azzurro in una figurina celebrativa Panini: È nell'album 'Calcatori 2021'… - sscalcionapoli1 : Napoli, figurina extra per Lorenzo Insigne ed i suoi 100 gol in azzurro #ForzaNapoliSempre - cn1926it : #Insigne, la panini celebra i suo 100 gol azzurri con una figurina speciale - RaffaeleDeSa : #Napoli - Figurina Panini speciale per i 100 goal di #Insigne! ?? -