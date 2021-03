Napoli | autopsia su docente morta pochi giorni dopo il vaccino | è deceduta per infarto intestinale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Cronaca di: l’sul corpo delladi 62 anniilanti Covid 19 ha mostrato che non ci sono connessioni tra la vaccinazione e il decesso. L’sul corpo di Annamaria Mantile,62enne dell’istituto comprensivo Pavese diquattroessersi sottoposta alanti

L'è stata eseguita da un collegio composto da periti e consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla Procura diche nel frattempo ha aperto un'indagine a seguito della denuncia ...Secondo quanto emergerebbe dai risultati dell'eseguita sul corpo della 62enne da un gruppo di consulenti tecnici nominati d'ufficio dalla Procura della Repubblica dinon vi sarebbe ...Sarebbe morta a causa di un infarto intestinale la professoressa Anna Maria Mantile, che sabato scorso si era vaccinata e martedì, dopo avere accusato nausea e altri malesseri, si era spenta ...Annamaria Mantile, la prof di Napoli non è morta per il vaccino Astrazeneca ma per un infarto intestinale Annamaria Mantile, la prof.