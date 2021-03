Napoli, Annamaria morta dopo il vaccino: dall’autopsia svelata la causa del decesso (Di mercoledì 10 marzo 2021) Arrivano i risultati dell’autopsia effettuato sul corpo di Annamaria Mantile, la 62enne del Vomero morta quattro giorni dopo l’assunzione del vaccino AstraZeneca alla Mostra d’Oltremare. Ad ucciderla sarebbe stato un infarto intestinale. Napoli, autopsia sul corpo di Annamaria Mantile: uccisa da infarto intestinale Ad uccidere Annamaria non è stato dunque il vaccino anti-covid. Ad escluderlo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Arrivano i risultati dell’autopsia effettuato sul corpo diMantile, la 62enne del Vomeroquattro giornil’assunzione delAstraZeneca alla Mostra d’Oltremare. Ad ucciderla sarebbe stato un infarto intestinale., autopsia sul corpo diMantile: uccisa da infarto intestinale Ad ucciderenon è stato dunque ilanti-covid. Ad escluderlo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

