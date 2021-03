Napoli, al via la rimozione di altarini e murales celebrativi legati alla criminalità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il programma di interventi del Comune di Napoli prevede la rimozione, nell’arco delle prossime settimane, di manufatti, altarini o altri simboli riconducibili a eventi o persone riferibili alla criminalità. Stamane il Comune di Napoli, con l’assistenza delle forze dell’ordine, ha rimosso una scritta realizzata all’ingresso della Villa Comunale in via Ortolani, nel quartiere San Pietro Leggi su 2anews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il programma di interventi del Comune diprevede la, nell’arco delle prossime settimane, di manufatti,o altri simboli riconducibili a eventi o persone riferibili. Stamane il Comune di, con l’assistenza delle forze dell’ordine, ha rimosso una scritta realizzata all’ingresso della Villa Comunale in via Ortolani, nel quartiere San Pietro

