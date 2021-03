Napoli | 300 artisti firmano lettera a sostegno di de Majo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono oltre trecento glie gli operatori dello spettacolo che hanno firmato unadi ringraziamento a Eleonora deassessore alla Cultura del Comune diche nei giorni scorsi ha annunciato le sue dimissioni in polemica con il sindaco de Magistris. ” Vogliamo ringraziare Eleonora de– si legge nel testo – per essere stata sempre accanto al mondo della cultura in questi mesi di enorme difficoltà e per aver saputo ascoltare tutte e tutti condividendo idee, proposte e soluzioni creative nel tentativo di conciliare cultura, spettacolo, arte, pur con le grosse limitazioni imposte dalle misure anticovid”. “Abbiamo scoperto una giovane donna, preparata, concreta e determinata che si è fatta interprete delle difficoltà di un settore mostrando vicinanza ...

Il Mattino

