Nada, gli amori de "la bambina che non voleva cantare": l'amore fraterno per Piero Ciampi e quello per il marito Gerry Manzoli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Andrà in onda questa sera su Rai 1, alle 21:25, il film che racconta la storia e la vita di Nada Malanima, quella bambina che non voleva cantare (da cui si è ispirata la pellicola, La bambina che non voleva cantare con Nada interpretata dalla cantante Tecla Insolia) che è salita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo a soli 15 anni, lanciata nel mondo della musica dove ha poi raccolto un enorme successo. Al suo fianco, nella vita di tutti i giorni ora rigorosamente in Toscana, lontano dai riflettori, Gerardo (Gerry) Manzoli, suo marito. Nada, l'incontro e l'amore con Gerardo (Gerry) Manzoli Un vero e proprio ...

