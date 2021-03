Muore tre giorni dopo aver fatto il vaccino: ma l'autopsia ... (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un'ipotesi spaventosa, quella di una reazione letale al vaccino, era quella che era stata paventata dopo la morte di una professoressa 62enne a Napoli, vista la mancanza di patologie pregresse. L'... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un'ipotesi spaventosa, quella di una reazione letale al, era quella che era stata paventatala morte di una professoressa 62enne a Napoli, vista la mancanza di patologie pregresse. L'...

Advertising

globalistIT : - 8foctdr67 : Ci avrei scommesso...Muore tre giorni dopo il vaccino ma ovviamente #nessunacorrelazione . Scontato il risultato de… - rinaldodinino : RT @_DAGOSPIA_: NON È STATO IL VACCINO! - UNA PROFESSORESSA DI NAPOLI MUORE TRE GIORNI DOPO LA PRIMA DOSE MA... - Tricoloreamo : RT @_DAGOSPIA_: NON È STATO IL VACCINO! - UNA PROFESSORESSA DI NAPOLI MUORE TRE GIORNI DOPO LA PRIMA DOSE MA... - _DAGOSPIA_ : NON È STATO IL VACCINO! - UNA PROFESSORESSA DI NAPOLI MUORE TRE GIORNI DOPO LA PRIMA DOSE MA...… -