MOVIOLA – Psg-Barcellona | Lenglet su Icardi | rigore dato al Var | Mbappè gol VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Psg è in vantaggio. Nel match contro il, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021, i padroni di casa trovano la via del gol grazie ad un calcio difischiato dall’arbitro grazie all’ausilio del Var.pesta il tallone diche cade a terra dolorante, il direttore di gara non fischia nulla ma appena viene richiamato al monitor non può far altro che indicare il dischetto.non sbaglia e fa 1-0. Adesso per ilserve un vero e proprio miracolo. In alto ildell’episodio. SportFace.

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #PSGFCB, #Lenglet su #Icardi: l'arbitro fischia rigore al #Var. Dal dischetto #Mbappè fa 1-0 VIDEO #Ucl… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Psg

Calcio News 24

Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 trae Barcellona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...... Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da. Dove vederla in ... Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di "- Barcellona" e "...Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Psg e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...Stasera alle 21:00 si gioca Juventus-Porto come match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: ecco dove vederla in TV e in streaming. Juventus-Porto, in onda stasera alle 21:00 in chiar ...