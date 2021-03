Moviola, Cesari trova l'errore che condanna la Juve (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per la Moviola della Gazzetta invece il rigore su Morata non c'è: 'Lo spagnolo viene leggermente tallonato da Pepe col ginocchio: c'è troppo poco per un rigore'. La Juve reclama altri due rigori, il ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per ladella Gazzetta invece il rigore su Morata non c'è: 'Lo spagnolo viene leggermente tallonato da Pepe col ginocchio: c'è troppo poco per un rigore'. Lareclama altri due rigori, il ...

Advertising

junews24com : Cesari promuove Kuipers: «Su De Ligt al 120' non c’era nulla» - Labuena0nda : @ilDoctorLecter @ZZiliani Sì sì chiaro...sono anni che seguiamo il calcio, ed è così. Mio marito (interista) ha ris… - nexusSEI_6 : RT @paranzafritta: Pardo aveva chiamato la moviola di Cesari per circa 5 rigori non dati alla Juventus Alla fine non ce ne era mezzo - junews24com : Cesari promuove Kuipers: «Su De Ligt al 120' non c'era nulla» - - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA MOVIOLA - Cesari: 'Demiral ingenuo, il rigore per il Porto c'è, nessun contatto su De Ligt al 120'' -