MotoGP | Jack Miller batte il record della pista nel day-3 dei Test di Losail! Yamaha competitiva con gli ufficiali | 13° Valentino Rossi

(Di mercoledì 10 marzo 2021)comincia nel migliore dei modi la seconda finestra deicollettivi pre-stagionalidi Losail, chiudendo la prima giornata davanti a tutti con un tempo migliore rispetto alufficialefirmato da Marc Marquez nel 2019. L’australianoDucati Factory, dopo aver ben figurato anche nella prima finestra di, si conferma quindi a proprio agio con la nuova GP21 specialmente per quanto riguarda il giro secco, come dimostra l’incredibile time attack effettuato ad un quarto d’ora dal terminesessione. “ass” ha fermato il cronometro in 1’53?183,ndo così la pole position di Marquez del 2019 (1’53?380), anche se nei ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Jack #Miller firma il miglior tempo - forix : MotoGP Tests, Losail, ts 3: Jack Miller (Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP21), 1'53.183, 171.121 km/h - dianatamantini : MOTOGP - Jack Miller vola con la sua Ducati, seguono le Yamaha di Quartararo e Viñales. Bastianini miglior esordien… - corsedimoto : MOTOGP - Jack #Miller vola con la sua #Ducati, seguono le #Yamaha di #Quartararo e #Vinales. #Bastianini miglior es… - AlessioPiana130 : Immediata risposta di Jack Miller in 1'53'183 (!) #MotoGP #QatarTest -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jack

Conforta però il secondo posto diMiller, l'australiano a sua volta fresco di promozione nel ... Oggi che indicazioni arriveranno dalla diretta dei test2021 a Losail?...con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta della terza giornata di test 2021 dellain ... 17.10 - Rientra sul tracciato anche il leader della classifica provvisoria,Miller. 17.08 - ...Jack Miller con un super giro di time attack fa segnare il nuovo record del circuito di Losail in 1:53.183. Miller record del circuito Rispetto ai due giorni di test precedenti le condizioni meteo ...MotoGP Test Qatar 2 Day 1 - I piloti della classe MotoGP sono tornati in pista oggi in Qatar per il primo dei tre giorni che chiuderanno i test IRTA pre-season del 2021. Nella due giorni della scorsa ...