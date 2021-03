MotoGP, Ducati e Yamaha volano sul giro secco nel day-3 dei test di Losail, Valentino Rossi ancora indietro (Di mercoledì 10 marzo 2021) 1:53.183. Questo è lo straordinario tempo che Jack Miller è stato in grado di piazzare al termine della terza giornata dei test pre-stagionali 2021 riservati alla MotoGP di Losail in Qatar. L’australiano ha voluto provare il time attack e, senza tanti giri di parole, ha lasciato tutti a bocca aperta. Basti pensare come la pole position di Maverick Vinales nel 2019 si fermò all’1:53.546. La Ducati, quindi, chiude al comando questo mercoledì qatariota, con la sensazione che la moto abbia mosso passi in avanti rispetto alla scorsa stagione a livello di frenata e conduzione di curva. La nuova livrea sta aiutando i piloti, specialmente Jack Miller che, come si è visto anche nei primi due giorni di lavoro, si trova davvero a suo agio con la GP21. Ottime risposte anche da Johann Zarco (team Pramac) quarto in 1:53.899 a 716 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) 1:53.183. Questo è lo straordinario tempo che Jack Miller è stato in grado di piazzare al termine della terza giornata deipre-stagionali 2021 riservati alladiin Qatar. L’australiano ha voluto provare il time attack e, senza tanti giri di parole, ha lasciato tutti a bocca aperta. Basti pensare come la pole position di Maverick Vinales nel 2019 si fermò all’1:53.546. La, quindi, chiude al comando questo mercoledì qatariota, con la sensazione che la moto abbia mosso passi in avanti rispetto alla scorsa stagione a livello di frenata e conduzione di curva. La nuova livrea sta aiutando i piloti, specialmente Jack Miller che, come si è visto anche nei primi due giorni di lavoro, si trova davvero a suo agio con la GP21. Ottime risposte anche da Johann Zarco (team Pramac) quarto in 1:53.899 a 716 ...

