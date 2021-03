Morto militare, aveva fatto vaccino Covid (Di mercoledì 10 marzo 2021) Valentina Dardari La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso Stefano Paternò, militare di 43 anni in servizio ad Augusta, è Morto in casa sua la scorsa notte, poche ore dopo essere stato sottoposto all'inoculazione del vaccino anti-Covid. L’uomo, originario di Corleone, si era trasferito a Misterbianco, in provincia di Catania, dove risiedeva con la moglie e i due figli. La procura apre una inchiesta La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per accertare le cause della morte. Il procuratore Sabrina Gambino ha sottolineato che “non ci sono evidenze che il decesso sia legato alla somministrazione del vaccino, al momento non risulta alcuna correlazione. Avvieremo gli accertamenti sul caso e sarà l'autopsia a stabilire quali sono ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Valentina Dardari La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso Stefano Paternò,di 43 anni in servizio ad Augusta, èin casa sua la scorsa notte, poche ore dopo essere stato sottoposto all'inoculazione delanti-. L’uomo, originario di Corleone, si era trasferito a Misterbianco, in provincia di Catania, dove risiedeva con la moglie e i due figli. La procura apre una inchiesta La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per accertare le cause della morte. Il procuratore Sabrina Gambino ha sottolineato che “non ci sono evidenze che il decesso sia legato alla somministrazione del, al momento non risulta alcuna correlazione. Avvieremo gli accertamenti sul caso e sarà l'autopsia a stabilire quali sono ...

