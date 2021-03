Montalbano non sono, chiaro? Parola di Claudio Gioè (Di mercoledì 10 marzo 2021) Claudio Gioè: L’anti-Montalbano? «No, un giornalista» Il Messaggero, pagina 19, di Gloria Satta. L’anti-Montalbano? O l’erede del celebre sbirro, ancora campione di ascolti, ma ormai orfano di Andrea Camilleri e del regista Alberto Sironi? Né l’uno né l’altro, anche se la Sicilia è sempre sullo sfondo, la commedia si mischia al “giallo” e il disincanto lega storie e personaggi. «sono felice se il mio nuovo personaggio, Saverio Lamanna, viene accostato al mitico commissario, ma la nostra serie Màkari è un’altra cosa: racconta una Sicilia più contemporanea, a tu per tu con le proprie contraddizioni, in cerca dell’identità tra un passato da cui affrancarsi e il riscatto ancora da trovare», risponde Claudio Gioè. Detective per caso Da lunedì 15 marzo l’attore palermitano, ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 10 marzo 2021): L’anti-? «No, un giornalista» Il Messaggero, pagina 19, di Gloria Satta. L’anti-? O l’erede del celebre sbirro, ancora campione di ascolti, ma ormai orfano di Andrea Camilleri e del regista Alberto Sironi? Né l’uno né l’altro, anche se la Sicilia è sempre sullo sfondo, la commedia si mischia al “giallo” e il disincanto lega storie e personaggi. «felice se il mio nuovo personaggio, Saverio Lamanna, viene accostato al mitico commissario, ma la nostra serie Màkari è un’altra cosa: racconta una Sicilia più contemporanea, a tu per tu con le proprie contraddizioni, in cerca dell’identità tra un passato da cui affrancarsi e il riscatto ancora da trovare», risponde. Detective per caso Da lunedì 15 marzo l’attore palermitano, ...

