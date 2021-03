Mondiali juniores | impresa Mathiou a Bansko | l' Italia è d' oro nello slalom femminile

Advertising

Ventotto anni dopo l'Italia torna d'oro nello slalom femminile ai Mondiali juniores. L'impresa è della diciannovenne Sophie Mathiou, protagonista a Bansko di una gara sublime. Nella gara che ha chiuso il programma dei Mondiali juniores, la valdostana di Gressan, la Mathiou ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom femminile sulla pista bulgara di Bansko: un titolo che da' fiducia in una disciplina in cui da tempo l'Italia è debole. La 19enne valdostana di Gressan, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, entra nella storia dello sci giovanile italiano.