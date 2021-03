Molti parlamentari di Forza Italia non versano le quote, mancano più di 3 milioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Il contratto della sede di Forza Italia in piazza San Lorenzo in Lucina è scaduto il 28 febbraio e doveva essere rinnovato a inizio marzo. Ma, raccontano fonti parlamentari azzurre, andrà rinegoziato, anche per le difficoltà finanziarie in cui versa il partito. Altrimenti il rischio è che arrivi lo sfratto. Prima della legge sullo stop al finanziamento dei partiti ci pensava Berlusconi a rimpinguare le casse. Ma ora non può andare oltre alla cifra dei centomila euro a vantaggio di FI. Il fatto è che mancano all'appello tre milioni e 700 mila euro di quote. quote non versate dai parlamentari e dai consiglieri regionali. E una quindicina tra deputati e senatori non risulta neanche iscritta al partito. Ecco il motivo per cui nei prossimi giorni partirà - ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Il contratto della sede diin piazza San Lorenzo in Lucina è scaduto il 28 febbraio e doveva essere rinnovato a inizio marzo. Ma, raccontano fontiazzurre, andrà rinegoziato, anche per le difficoltà finanziarie in cui versa il partito. Altrimenti il rischio è che arrivi lo sfratto. Prima della legge sullo stop al finanziamento dei partiti ci pensava Berlusconi a rimpinguare le casse. Ma ora non può andare oltre alla cifra dei centomila euro a vantaggio di FI. Il fatto è cheall'appello tre milioni e 700 mila euro dinon versate daie dai consiglieri regionali. E una quindicina tra deputati e senatori non risulta neanche iscritta al partito. Ecco il motivo per cui nei prossimi giorni partirà - ...

