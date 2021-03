Militare muore dopo vaccino Astrazeneca: ecco il motivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Militare Stefano Paternò è morto a 43 anni dopo che nelle ore precedenti si era sottoposto al vaccino anti-Covid. Secondo gli esperti non vi sarebbe comunque correlazione tra vaccino e decesso. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo infatti la procura di Siracusa, provincia nella quale era in servizio Paternò. Secondo quanto riferisce Sabrina Gambino, il procuratore, ha sottolineato che non vi sono evidenze che il decesso possa essere legato alla somministrazione del vaccino. Sono stati comunque avviati degli accertamenti sul caso per capire quali sono state le reali cause del decesso. Stefano Paternò aveva ricevuto, infatti, la prima dose del vaccino Astrazeneca durante la mattina dell’8 Marzo e non vi sono state reazioni immediate. dopo di che era ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021) IlStefano Paternò è morto a 43 anniche nelle ore precedenti si era sottoposto alanti-Covid. Secondo gli esperti non vi sarebbe comunque correlazione trae decesso. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo infatti la procura di Siracusa, provincia nella quale era in servizio Paternò. Secondo quanto riferisce Sabrina Gambino, il procuratore, ha sottolineato che non vi sono evidenze che il decesso possa essere legato alla somministrazione del. Sono stati comunque avviati degli accertamenti sul caso per capire quali sono state le reali cause del decesso. Stefano Paternò aveva ricevuto, infatti, la prima dose deldurante la mattina dell’8 Marzo e non vi sono state reazioni immediate.di che era ...

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - infoitsalute : Augusta, militare 43enne muore dopo vaccino Covid: “Nessuna correlazione” - vincenz67303975 : Muore a 43 anni sottufficiale della Marina Militare: era stato vaccinato - Carlo_A_Macc : RT @AndFranchini: Vaccino, al militare dose di Astrazeneca: muore il giorno dopo per arresto cardiaco. Lascia moglie e figli, aperta un'inc… -