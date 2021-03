Militare di 43 anni morto per arresto cardiocircolatorio il giorno dopo il vaccino contro il Covid. Indaga la Procura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Augusta, Militare morto per arresto cardiocircolatorio: poche ore prima aveva ricevuto il vaccino contro il Covid. Dramma ad Augusta, dove un Militare di appena 43 anni è morto per arresto cardiocircolatorio il giorno dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca contro il Covid. Al momento non risulta esserci una correlazione tra la somministrazione del vaccino e il decesso, ma la Procura di Siracusa ha avviato un inchiesta. Augusta, Militare morto per arresto cardiocircolatorio: poche ore prima ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Augusta,per: poche ore prima aveva ricevuto ilil. Dramma ad Augusta, dove undi appena 43perilaver ricevuto ilAstraZenecail. Al momento non risulta esserci una correlazione tra la somministrazione dele il decesso, ma ladi Siracusa ha avviato un inchiesta. Augusta,per: poche ore prima ...

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - AcidamenteBea : RT @francescatotolo: Tragedia in a #Sicilia dove Stefano Paternò, un militare di 42 anni, sarebbe morto dopo la somministrazione del #Vacci… - Eugenio85428611 : RT @francescatotolo: Tragedia in a #Sicilia dove Stefano Paternò, un militare di 42 anni, sarebbe morto dopo la somministrazione del #Vacci… - SsydeaR : RT @TgLa7: Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono evidenze della… -