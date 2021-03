Militare 43enne muore poche ore dopo il vaccino Covid | Il pm | ' Nessuna correlazione tra le due cose'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Non c'è alcunatra ile la morte di Stefano Paternò , ild i 43 anni morto ad Augusa, Siracusa, pocoaver ricevuto la dose del siero. L'uomo è morto in casa...

MinutemanItaly : RT @anzaloneroberto: @MinutemanItaly ancora conicidenze per presunte morti post-vaccino - CortiMuller : RT @Nellina38303549: Il vaccino, poi la febbre: verifiche sul decesso di un militare - Cesare_Baronio : RT @Nellina38303549: Il vaccino, poi la febbre: verifiche sul decesso di un militare - vincioemme : Augusta, militare 43enne muore dopo qualche ora dal vaccino Covid. Boh. - danteguest1 : RT @Nellina38303549: Il vaccino, poi la febbre: verifiche sul decesso di un militare -

L'uomo si era vaccinato all'interno dell'ospedaledi Augusta la mattina e non ha avuto ... Illascia due figli.'Non abbiamo elementi per legare il decesso delalla somministrazione del vaccino - dice il capo della Procura di Siracusa, Sabrina Gambino -, non possiamo dire che esiste correlazione: ci ...Non c'è alcuna correlazione tra il vaccino e la morte di Stefano Paternò, il militare di 43 anni morto ad Augusa, Siracusa, poco dopo aver ricevuto la dose del siero.La scorsa notte è deceduto un militare 43enne, Stefano Paternò, che lunedì scorso aveva ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca. Anche in questo caso sarà l'autopsia a chiarire le cause del ...