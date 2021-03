Milano, prima città anti spreco in Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'App che combatte gli sprechi alimentari piace ai milanesi. A due anni dall'arrivo di Too Good To Go a Milano, può contare su una rete di 1.200 esercizi commerciali e ha venduto 350.000 Magic Box. In ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'App che combatte gli sprechi alimentari piace ai milanesi. A due anni dall'arrivo di Too Good To Go a, può contare su una rete di 1.200 esercizi commerciali e ha venduto 350.000 Magic Box. In ...

Advertising

caritas_milano : #Istat, 1 milione di persone in più in #povertà assoluta Incremento soprattutto al Nord Gli aiuti pubblici non son… - sole24ore : Università, Italia tra i 5 migliori paesi per la ricerca sul Coronavirus. La Sapienza prima al mondo in «Studi clas… - repubblica : Alessia Bonari, dal palco di Sanremo al ritorno in corsia: 'Il mio compenso della serata donato per le cure palliat… - tariffando : La linea M4 di Milano sarà la prima metro con copertura 5G in Europa! - SMSNEWSOFFICIAL : Lady Gaga e Adam Driver nella prima immagine del film “House of Gucci”. in corso le riprese tra Gressoney, Milano e… -