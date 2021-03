Milano, in lista senza averne diritto: individuati 220 'furbetti' del vaccino anti - Covid (Di mercoledì 10 marzo 2021) commenta Duecentoventi persone hanno tentato di farsi vaccinare contro il Covid - 19 senza averne diritto, ma sono state individuate. Lo rende noto la direzione aziendale dell' Asst Santi Paolo e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) commenta Duecentoventi persone hanno tentato di farsi vaccinare contro il- 19, ma sono state individuate. Lo rende noto la direzione aziendale dell' Asst SPaolo e ...

