Milan | Tomori | «Difficilmente avrei potuto chiedere un inizio migliore qui»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore rossonero Fikayoè intervenuto ai microfoni diTv per commentare il match in programma domani contro il Manchester United Il difensore rossonero Fikayoè intervenuto ai microfoni diTv per commentare il match in programma domani contro il Manchester United. Queste le sue parole: CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Sull’avventura al– «Sto bene, sono contento.unqui. Sto giocando e tutti mi hanno accolto molto bene. La squadra è in un buon momento, siamo in corsa in campionato e in Europa League e speriamo duri fino alla fine della stagione». Leggi su Calcionews24.com