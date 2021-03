Milan, Pioli: “Con lo United sfida difficile ma stimolante. Abbiamo voluto noi questi palcoscenici” (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della grande sfida di Europa League, dove i rossoneri troveranno il Manchester United nella gara valevole per l'andata degli ottavi di finale: "Affronteremo una squadra molto prestigiosa in uno stadio veramente magnifico, purtroppo senza tifosi ma comunque un incontro di grande livello, quello che volevamo. Stiamo vivendo un momento in cui Abbiamo due sole possibilità: o farci travolgere dalla negatività o cavalcare l’onda dell'entusiasmo, del nostro lavoro e della nostra positività". Sulla difficoltà della partita Pioli non si nasconde: "Sarà una sfida difficile, ma anche stimolante. Vogliamo mettere in mostra le nostre capacità, Abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'allenatore delStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della grandedi Europa League, dove i rossoneri troveranno il Manchesternella gara valevole per l'andata degli ottavi di finale: "Affronteremo una squadra molto prestigiosa in uno stadio veramente magnifico, purtroppo senza tifosi ma comunque un incontro di grande livello, quello che volevamo. Stiamo vivendo un momento in cuidue sole possibilità: o farci travolgere dalla negatività o cavalcare l’onda dell'entusiasmo, del nostro lavoro e della nostra positività". Sulla difficoltà della partitanon si nasconde: "Sarà una, ma anche. Vogliamo mettere in mostra le nostre capacità,...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ? Più forti di tutto (anche di un arbitro incapace) ? 'Vinciamo per loro' ?… - ItaSportPress : Milan, Pioli: 'Con lo United sfida difficile ma stimolante. Abbiamo voluto noi questi palcoscenici' -… - gab72boa : RT @86_longo: ?? Il #Milan prenderà sicuramente un attaccante la prossima estate. #Malen piace molto ma ha una valutazione molto elevata.… - notizie_milan : Pioli a Sky: “Romagnoli in forte dubbio per un pestone” - Dalla_SerieA : PIOLI: 'DOVREMO GIOCARE CON INTENSITÀ E CONVINZIONE' - -