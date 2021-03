Milan, Crespo: “Mancato riscatto? Ci rimasi male, hanno sbagliato” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha raccontato la sua esperienza in rossonero e il Mancato riscatto mai veramente digerito Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Hernan, ex attaccante del, ha raccontato la sua esperienza in rossonero e ilmai veramente digerito Pianeta

Advertising

infoitsport : Crespo: 'Milan campione d'Europa ad Atene, ero coinvolto in quella storia anche se giocavo nell'Inter' - PianetaMilan : .@acmilan, #Crespo: 'Mancato riscatto? Ci rimasi male, hanno sbagliato' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - c4ndym4n13 : RT @acmilan: ??? @Crespo ? @Oddo ??? Non perderti la puntata speciale di AC Milan Talk sul nostro canale @Twitch_Italy alla vigilia di #MUF… - Andrea97103 : RT @Cortini1899: “Il #Milan è una grandissima famiglia. Voglio rivedere presto il #Milan lottare per i vertici mondiali.” Grazie #Valdani… - ItalianSerieA : RT @acmilan: ??? @Crespo ? @Oddo ??? Non perderti la puntata speciale di AC Milan Talk sul nostro canale @Twitch_Italy alla vigilia di #MUF… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Crespo Crespo: "Istanbul indelebile. Volevo il Milan, ma non mi hanno riscattato" L'intervista a Hernan Crespo sul canale ufficiale Twitch dell'AC Milan. Tantissimi i temi trattati, dal suo passato in rossonero sino al match di domani contro il Manchester Hernan Crespo, attaccante rossonero nella ...

Crespo: 'Milan? Dispiaciuto per il mancato riscatto. Ma ora da allenatore magari mi tolgo qualche sddisfazione...' Commenta per primo Hernan Crespo , ex attaccante rossonero e oggi allenatore del San Paolo, è intervenuto sul canale Twitch del Milan . MILAN - 'Il sogno di qualsiasi calciatore è giocare in una grande squadra, il Milan è una ...

Milan, Crespo: “Mancato riscatto? Ci rimasi male, hanno sbagliato” Pianeta Milan Baresi: “Manchester favorito per vincere l’Europa League” MILANO – Fra meno di 24 ore il Milan scenderà in campo all’Old Trafford per affrontare il Manchester United, in una sfida da brividi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida di a ...

Crespo: “Al Milan come una famiglia. Istanbul? Difficile da digerire” Intervenuto nel corso del format “AC Milan Talk” sul canale Twitch del Milan, l’ex attaccante Hernan Crespo ha affrontato vari temi legati alla sua esperienza in rossonero e alla squadra di oggi. Ecco ...

L'intervista a Hernansul canale ufficiale Twitch dell'AC. Tantissimi i temi trattati, dal suo passato in rossonero sino al match di domani contro il Manchester Hernan, attaccante rossonero nella ...Commenta per primo Hernan, ex attaccante rossonero e oggi allenatore del San Paolo, è intervenuto sul canale Twitch del- 'Il sogno di qualsiasi calciatore è giocare in una grande squadra, ilè una ...MILANO – Fra meno di 24 ore il Milan scenderà in campo all’Old Trafford per affrontare il Manchester United, in una sfida da brividi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida di a ...Intervenuto nel corso del format “AC Milan Talk” sul canale Twitch del Milan, l’ex attaccante Hernan Crespo ha affrontato vari temi legati alla sua esperienza in rossonero e alla squadra di oggi. Ecco ...