Advertising

Gazzetta_it : #Milan, contro il #ManUnited serve un'altra 'partita perfetta'. L'esclusiva con #Ambrosini - PianetaMilan : #Milan, #Ambrosini: '#Kaka? Ecco perchè ha vinto il Pallone d'Oro' - mirko_masella : RT @sportli26181512: Ambrosini: “Kessié è un leader. Gigio? Milan, ora il rinnovo”: Ambrosini: “Kessié è un leader. Gigio? Milan, ora il ri… - sportli26181512 : Ambrosini: “Kessié è un leader. Gigio? Milan, ora il rinnovo”: Ambrosini: “Kessié è un leader. Gigio? Milan, ora il… - mozart1972 : @MaryLalla22 Mi dispiace ma io dissento profondamente perché 3 soggetti che per carità hanno dato tanto ( Ambrosini… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ambrosini

Massimo, capitano di quel, intervistato da Marco Pasotto ha ricordato le emozioni di quei momenti e poi è tornato al presente, in particolare su Kessié e sui rinnovi di Donnarumma e ......due pedine fondamentali per lo scacchiere di Stefano Pioli e immaginare unsenza di loro appare complicato. Tra i due, l'insostituibile sembra essere il portiere italiano. Massimo- ...Ambrosini ha detto la sua alla vigilia della gara con il Manchester Utd in programma domani sera all’Old Trafford, in particolar modo su… «Dominante nella tranquillità, sembra che non faccia fatica.Queste le dichiarazioni di Massimo Ambrosini alla Gazzetta dello Sport in merito alla corsa Champions: "Alcune cose dipendono da te, le prestazioni, ma altre no, ovvero la crescita delle altre squadre ...