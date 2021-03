Michelle Obama nella National Women’s Hall of Fame | «Iconica e influente»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ennesimo traguardo per una donna destinata a rimanere della storia. L’ex First Lady americana,, sarà inseritaof, l’istituzione che rende onore alle donne che si sono distinte in vari campi, dallo sport alla scienza al governo, e che con il loro esempio e il loro lavoro hanno contribuito allo sviluppo del Paese.. Vita, amori, carriera guarda le foto Leggi ...

Michelle Obama ha riscontrato molto successo da quando ha lasciato la Casa Bianca, pubblicando un libro di memorie di grande successo, Becoming, e intraprendendo un tour di libri tutto esaurito, oltre ...Prima afro-americana nel ruolo di First Lady, per l'associazione che cura il premio 'si è rivelata essere una delle donne più influenti del XXI secolo'. Lo rende noto l'organizzazione che ha come ...