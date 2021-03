METEO Italia. Stravolgimento in vista, torna l’inverno prossima settimana (Di mercoledì 10 marzo 2021) METEO SINO AL 16 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo si è spostato al Sud, con precipitazioni anche copiose e a sfondo temporalesco, a carattere nevoso sui monti appenninici. La perturbazione aveva colpito martedì il Centro Italia con anche neve a quote localmente basse sull’Appennino. Il vortice ciclonico, che ha accompagnato il fronte, ha infatti richiamato aria fredda dal Nord Europa verso le regioni adriatiche. Ora il METEO è in deciso miglioramento, per l’espansione da ovest di un campo di alta pressione. Le condizioni METEO tornano quindi più stabili, con temperature in risalita. La spinta dell’anticiclone verso il Mediterraneo è innescata dall’approfondimento di un vasto ciclone sull’Europa Centro-Settentrionale, con perturbazioni atlantiche in transito a nord delle Alpi. Parte del ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021)SINO AL 16 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo si è spostato al Sud, con precipitazioni anche copiose e a sfondo temporalesco, a carattere nevoso sui monti appenninici. La perturbazione aveva colpito martedì il Centrocon anche neve a quote localmente basse sull’Appennino. Il vortice ciclonico, che ha accompagnato il fronte, ha infatti richiamato aria fredda dal Nord Europa verso le regioni adriatiche. Ora ilè in deciso miglioramento, per l’espansione da ovest di un campo di alta pressione. Le condizionino quindi più stabili, con temperature in risalita. La spinta dell’anticiclone verso il Mediterraneo è innescata dall’approfondimento di un vasto ciclone sull’Europa Centro-Settentrionale, con perturbazioni atlantiche in transito a nord delle Alpi. Parte del ...

