Mercosur, perché dire no all’ennesima violenza del neoliberismo contro il pianeta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per spiegare perché dire no all’accordo Ue-Mercosur, bisogna comprendere anche le ragioni del fronte più favorevole. Ci sono infatti multinazionali europee parecchio influenti, tra cui molte italiane, a cui questo accordo piace tanto. perché con questo accordo si abbattono dazi in entrata e in uscita del valore di svariati miliardi e per un’area di libero scambio che conta circa 800 milioni di persone. Si potrà esportare, ma anche produrre ed importare senza dazi da Paraguay, Argentina, Uruguay e Brasile verso l’Unione Europea. Abbattere questi dazi, soprattutto per i settori agroalimentare, chimico, elettrico, zootecnico ed energetico, comporta vantaggi in termini di abbattimento dei costi notevoli per chi fa della competizione globale la propria religione. Questo è il motivo per cui Italia (con una lettera firmata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per spiegareno all’accordo Ue-, bisogna comprendere anche le ragioni del fronte più favorevole. Ci sono infatti multinazionali europee parecchio influenti, tra cui molte italiane, a cui questo accordo piace tanto.con questo accordo si abbattono dazi in entrata e in uscita del valore di svariati miliardi e per un’area di libero scambio che conta circa 800 milioni di persone. Si potrà esportare, ma anche produrre ed importare senza dazi da Paraguay, Argentina, Uruguay e Brasile verso l’Unione Europea. Abbattere questi dazi, soprattutto per i settori agroalimentare, chimico, elettrico, zootecnico ed energetico, comporta vantaggi in termini di abbattimento dei costi notevoli per chi fa della competizione globale la propria religione. Questo è il motivo per cui Italia (con una lettera firmata da ...

Advertising

PaolaTacconi : RT @ilfattoblog: #Mercosur, perché dire no all’ennesima violenza del neoliberismo contro il pianeta @ignaziocorrao - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #Mercosur, perché dire no all’ennesima violenza del neoliberismo contro il pianeta @ignaziocorrao - ilfattoblog : #Mercosur, perché dire no all’ennesima violenza del neoliberismo contro il pianeta @ignaziocorrao - alessiofasano_ : @rupertalbe La roma sì, perché no era negli élite, magari il gala può strategico dal punto di vista geo-pol, ma eni… - giulia60031200 : Perché c'è, purtroppo, la reale possibiità che l'accordo EU/Mercosur ci sarà? Decine di banche e fondi di investime… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercosur perché Il piano green di Joe Biden per l'America Latina ...sia per scongiurare la mancata ratifica dell'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur, che ... In Argentina, per esempio, dozzine di progetti sulle rinnovabili sono fermi al palo perché la loro ...

Un sì con molti ma all'accordo commerciale con l'Indonesia ...che il suo partito intende indire un referendum contro l'intesa commerciale con gli stati Mercosur, ... Perché gli elettori hanno avuto voce in capitolo? End of insertion Un'alleanza di gruppi di ...

I salumi nel 2020 saranno più cari: colpa della peste suina in Cina Corriere della Sera ...sia per scongiurare la mancata ratifica dell'accordo commerciale tra Unione europea e, che ... In Argentina, per esempio, dozzine di progetti sulle rinnovabili sono fermi al palola loro ......che il suo partito intende indire un referendum contro l'intesa commerciale con gli stati, ...gli elettori hanno avuto voce in capitolo? End of insertion Un'alleanza di gruppi di ...